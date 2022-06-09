Число нежелательных реакций на вакцины от ковида составило 0,08% случаев

По результатам сбора сведений о побочных эффектах вакцин от коронавируса Росздравнадзор сделал выводы об их безопасности.

«Мы провели огромную работу, попросили медработников, чтобы нам сообщали информацию обо всех нежелательных реакциях, которые только возникают на вакцину, включая головную боль, сыпь, тошноту, рвоту, и в том числе неэффективность. Для вакцины — это заболевание после определенного инкубационного периода, — рассказала в интервью «Известиям» глава ведомства Алла Самойлова.

Она добавила, что количество нежелательных реакций, которые зарегистрировали в ведомстве, — 0,08% от всех случаев применений всех российских вакцин.

По оценке главы Росздравнадзора, это укладывается в допустимые границы эффективности препарата или наличия нежелательных реакций.

В России зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса нового типа: «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона – Н», «Гам-Ковид-Вак М» и «Ковивак».

Среди допустимых кратковременных реакций на вакцинацию производители называют озноб, повышение температуры, боль в мышцах и суставах, усталость, головную боль, покраснение и болезненность в месте укола. Эти явления обычно проходят без следа в течение двух-трех дней, говорится на сайте «Стопкоронавирус».

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