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Число нежелательных реакций на вакцины от ковида составило 0,08% случаев

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Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
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По результатам сбора сведений о побочных эффектах вакцин от коронавируса Росздравнадзор сделал выводы об их безопасности.

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«Мы провели огромную работу, попросили медработников, чтобы нам сообщали информацию обо всех нежелательных реакциях, которые только возникают на вакцину, включая головную боль, сыпь, тошноту, рвоту, и в том числе неэффективность. Для вакцины — это заболевание после определенного инкубационного периода, — рассказала в интервью «Известиям» глава ведомства Алла Самойлова.

Она добавила, что количество нежелательных реакций, которые зарегистрировали в ведомстве, — 0,08% от всех случаев применений всех российских вакцин.

По оценке главы Росздравнадзора, это укладывается в допустимые границы эффективности препарата или наличия нежелательных реакций.

В России зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса нового типа: «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона – Н», «Гам-Ковид-Вак М» и «Ковивак».

Среди допустимых кратковременных реакций на вакцинацию производители называют озноб, повышение температуры, боль в мышцах и суставах, усталость, головную боль, покраснение и болезненность в месте укола. Эти явления обычно проходят без следа в течение двух-трех дней, говорится на сайте «Стопкоронавирус».

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