Bloomberg объяснил провал политики Запада против России

Отказ ряда стран мира критиковать российские действия на Украине стал провалом политики США их союзников касательно России. Такое мнение выразили авторы статьи для агентства Bloomberg.

Журналисты напомнили, что критиковать спецоперацию отказалась часть государств Африки, Латинской Америки и Азии. В частности, во время голосования в Генассамблее ООН от осуждения спецоперации воздержались 35 стран, в том числе Китай, Индия и ЮАР.

Такой жест ряда стран в Bloomberg назвали «серьезной ошибкой» западных стран, который следует «исправлять».

При этом авторы статьи назвали причину политики Азии, Африки и Латинской Америки в отношении РФ. По их мнению, российские оружейные поставки, китайские инвестиции и «пренебрежение со стороны США» внушили многим странам бесперспективность союза с американской стороной.

В агентстве сочли, что сложившаяся ситуация становится всемирной тенденцией.

«Чтобы заручиться большей поддержкой со стороны развивающихся стран, как в отношении России, так и в других вопросах, западным правительствам следует для начала не торопиться с предостережениями», — говорится в материале.

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24 февраля Путин отдал приказ о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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