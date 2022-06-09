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Bloomberg объяснил провал политики Запада против России

Bloomberg: отказ стран Азии, Африки и Латинской Америки критиковать Россию стал провалом политики Запада
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Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de
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Отказ ряда стран мира критиковать российские действия на Украине стал провалом политики США их союзников касательно России. Такое мнение выразили авторы статьи для агентства Bloomberg.

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Журналисты напомнили, что критиковать спецоперацию отказалась часть государств Африки, Латинской Америки и Азии. В частности, во время голосования в Генассамблее ООН от осуждения спецоперации воздержались 35 стран, в том числе Китай, Индия и ЮАР.

Такой жест ряда стран в Bloomberg назвали «серьезной ошибкой» западных стран, который следует «исправлять».

При этом авторы статьи назвали причину политики Азии, Африки и Латинской Америки в отношении РФ. По их мнению, российские оружейные поставки, китайские инвестиции и «пренебрежение со стороны США» внушили многим странам бесперспективность союза с американской стороной.

В агентстве сочли, что сложившаяся ситуация становится всемирной тенденцией.

«Чтобы заручиться большей поддержкой со стороны развивающихся стран, как в отношении России, так и в других вопросах, западным правительствам следует для начала не торопиться с предостережениями», — говорится в материале.

4 апреля журнал The Economist представил результаты исследования, посвященного отношению к России в странах мира после начала специальной операции по защите Донбасса. Результаты показали, что количество государств, вставших на сторону Москвы или сохранивших нейтралитет, для Запада оказалось неожиданно высоким.

28 марта секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с гендиректором Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри заявил о том, что Штаты вынудили страны Евросоюза (ЕС) присоединиться к антироссийским санкциям в ущерб интересам самих европейцев.

27 марта посол КНР Цинь Ган отметил, что США в стремлении усилить давление на Россию продолжают угрожать Китаю. По словам дипломата, Пекин будет готов ответить Вашингтону в случае введения санкций, а также продолжит поддерживать с Москвой экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Путин отдал приказ о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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