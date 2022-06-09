В Херсоне заявили о готовности возобновить ЖД-сообщение с Крымом
Херсонская область готова возобновить грузовое сообщение с Республикой Крым. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«Железнодорожное полотно все в целостности и сохранности. В техническом плане все находится в удовлетворительном состоянии, поэтому скоро составы пойдут уже и из Херсона», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».
Также собеседник агентства добавил, что со временем планируется наладить и пассажирское сообщение.
Днем ранее стало известно о прибытии на севастопольскую таможню первого поезда с зерном из Мелитополя. В связи с этим советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил выразил надежду на дальнейшее укрепление грузового железнодорожного сообщения республики с материковой частью Причерноморья.
Информация об отправке первой партии зерна со станции Мелитополь в Запорожской области на Крымский полуостров появилась накануне.
Как заявил 8 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, работа порта Бердянска, заминированного украинскими боевиками, восстановлена, отправка первых судов запланирована на эту неделю. Первые грузы, по его словам, скорее всего, будут состоять из зерна этого урожая.
Ранее, 7 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и полуостровом Крым. Это стало возможным благодаря освобождению населенных пунктов ДНР, ЛНР и областей Украины — путь лежит через эти территории.
Херсонская область и приазовская часть Запорожья перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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