Реклама
Прямой эфир
Мир
Референдум в Херсонской области по вхождению в РФ запланировали на 2022 год
Мир
Байден уведомил конгресс об участии войск США в операциях за границей
Мир
ВОЗ зафиксировала более 700 случаев гепатита неизвестной этиологии
Мир
Премьер Эстонии призвала усилить присутствие НАТО на восточном фланге
Общество
Глава Росздравнадзора опровергла дефицит лекарств в России
Мир
Посол назвал нелегитимными принятые без РФ решения Арктического совета
Мир
Европарламент поддержал предоставление Украине статус кандидата в ЕС
Армия
Под «Азовсталью» не нашли ни одного подземного города
Наука
SpaceX запустила Falcon 9 с египетским спутником
Мир
Bloomberg объяснил провал политики Запада против России
Мир
В США предложили внести изменения в концепцию торговых отношений с КНР
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал сопровождение колонн с грузами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат, как осуществляется сопровождение воинских колонн с различными грузами в ходе специальной операции по защите Донбасса.

Эффективное сообщение между воинскими формированиями и стратегическими пунктами необходимо для успешного ведения боевых действий. Эти машины — самая желанная цель для противника. При малейшей ошибке, колонну попытаются разгромить.

Колонна не имеет права на остановку, машины перевозят продовольствие, боеприпасы, которые как можно скорее нужно доставить на передовую.

Про движение: союзные силы готовятся оттеснить ВСУ от Донецка
Впереди — бои за Славянск и Краматорск, считают военные эксперты

В этом вопросе важно не только по максимуму сократить время в пути, но и обойти опасные территории. Если последнее невозможно, экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 обеспечат проход по участкам вероятных действий диверсионно-разведывательных групп украинских националистов.

Один из добровольце в рассказал, что тут до недавнего времени находились позиции ВСУ и местные пограничники готовились — не просто окапывались, а заливали огневые позиции бетоном, однако удержать их всё равно не смогли.

В рядах героев снабжения числятся не только мужчины, но и женщины. Так, девушка по имени Марина рассказала, что проехала сотню километров, чтобы доставить топливо.

Ранее, 30 мая, Минобороны опубликовало кадры работы армейской авиации по сопровождению и прикрытию с воздуха железнодорожного состава. Экипажи вертолетов ЦВО обеспечивают поддержку железнодорожных и автомобильных колонн с воздуха. Служащие ВС России готовы предотвратить и ликвидировать любую угрозу.

13 мая в МО РФ рассказали, что для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника также используются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Кроме того, они применяются для доставки десанта и военных грузов, а еще — для оказания авиационной поддержки подразделениям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности государства. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022