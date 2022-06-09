Корреспондент «Известий» показал сопровождение колонн с грузами

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат, как осуществляется сопровождение воинских колонн с различными грузами в ходе специальной операции по защите Донбасса.

Эффективное сообщение между воинскими формированиями и стратегическими пунктами необходимо для успешного ведения боевых действий. Эти машины — самая желанная цель для противника. При малейшей ошибке, колонну попытаются разгромить.

Колонна не имеет права на остановку, машины перевозят продовольствие, боеприпасы, которые как можно скорее нужно доставить на передовую.

В этом вопросе важно не только по максимуму сократить время в пути, но и обойти опасные территории. Если последнее невозможно, экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 обеспечат проход по участкам вероятных действий диверсионно-разведывательных групп украинских националистов.

Один из добровольце в рассказал, что тут до недавнего времени находились позиции ВСУ и местные пограничники готовились — не просто окапывались, а заливали огневые позиции бетоном, однако удержать их всё равно не смогли.

В рядах героев снабжения числятся не только мужчины, но и женщины. Так, девушка по имени Марина рассказала, что проехала сотню километров, чтобы доставить топливо.

Ранее, 30 мая, Минобороны опубликовало кадры работы армейской авиации по сопровождению и прикрытию с воздуха железнодорожного состава. Экипажи вертолетов ЦВО обеспечивают поддержку железнодорожных и автомобильных колонн с воздуха. Служащие ВС России готовы предотвратить и ликвидировать любую угрозу.

13 мая в МО РФ рассказали, что для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника также используются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Кроме того, они применяются для доставки десанта и военных грузов, а еще — для оказания авиационной поддержки подразделениям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности государства. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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