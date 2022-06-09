Спецпредставитель Путина предложил стратегию «технологического острова» для РФ

Сценарий «островизации», под которым понимается разделение крупных технико-экономических блоков — это наиболее вероятная модель развития РФ на ближайшие 10-15 лет. Об этом в четверг, 9 июня РБК сообщил специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

По его словам, многие страны придут к тому, что захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории.

«Технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного «острова», на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них», — пояснил он.

Песков полагает, что такой сценарий выберет не только Россия, но и США, Китай, возможно, Индия.

При этом он отметил, что для достижения технологического суверенитета России предстоит решить ряд задач: отработать «зеленую» повестку, создать собственный техноэкономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между Россией и странами Азии и др.

Однако технологический суверенитет не предполагает полной изоляции. По мнению Пескова, «это сильная переговорная позиция при выстраивании альянсов с другими странами». Он считает, что со временем будут доступны зеркальные сделки, когда страны смогут обменивать одни технологии на другие.

Ранее, 3 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных IT-продуктов.

До этого, 26 мая, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия сделала все необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет. Российский лидер подчеркнул, что импортозамещение — это не панацея от всех бед, и страна не собирается заниматься исключительно этим процессом.

Между тем заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов 12 мая высказал мнение, что России необходимо взять курс на импортозамещение для перестройки экономики в условиях санкций.

В то же время министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров указал, что Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности.