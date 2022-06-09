Пушков назвал призыв Зеленского отвести войска РФ «эхом ушедшего времени»

Президент Украины Владимир Зеленский запоздал с требованием отвести войска РФ на линию 24 февраля. Об этом в среду, 8 июня, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«У него [Зеленского] было всё не только для подписания статуса-кво, но и для перехода к разрешению концепции Донбасса сохранения и устойчивости на возможностях устойчивого развития Украины. Теперь же этот призыв звучит как отдаленное эхо из давно ушедшего времени», — объяснил он.

Таким образом Пушков поддержал позицию главы МИД России Сергея Лаврова, который назвал выдвинутые Киевом условия для проведения переговоров «несерьезным подходом».

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