Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 июня

Погода с переменной облачностью ожидается в московском регионе в четверг, 9 июня. Преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов.

Днем ожидается ветер юго-западный со скоростью 5–10 м/с, ночью — северо-западный со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 746–747 мм ртутного столба.

8 июня научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в этом году лето в большинстве регионов России будет теплым, местами температурные значения даже будут превышать норму. Так, в столичном регионе и расположенных в умеренных широтах ближайших к нему областях прогнозируется температура около или выше нормы. Однако это лето окажется менее жарким, чем прошлое.

Накануне Вильфанд рассказал москвичам о погоде в столице к концу недели. Как спрогнозировал синоптик, температура воздуха будет соответствовать показателям второй половины июля. К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры +14…+16 градусов, дневные — +24…+27 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Такое потепление, по его словам, вызвано тем, что отрог высокого давления перемещается еще дальше к востоку, и Москва окажется в его западной периферии. Другим фактором повышения температуры станет насыщенность южных воздушных масс влагой. Однако это также может спровоцировать более облачную погоду.