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Китайская компания Huawei закрыла 4 из 19 своих магазинов в России из-за дефицита товара

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Китайская IT-компания Huawei постепенно закрывает официальные магазины в России. По состоянию на 8 июня прекратили работу четыре торговые точки из 19.

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При этом в ближайшие месяцы будет закрыт еще ряд подразделений — сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в компании. Причиной такого решения стал дефицит товаров на складах, а также падение спроса на технику Huawei.

Ранее в феврале закрылся официальный магазин в московском торговом центре «Ривьера». После этого работу прекратили еще три точки продаж: в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.

7 июня появилась информация о сокращении ассортимента электроники и бытовой техники в российских магазинах на 25-35%.

В конце мая оператор розничных магазинов Apple, сеть re:Store, входящая в Inventive Retail Group, приступил к закрытию ряда своих магазинов на территории России. В общей сложности временно приостановили свою деятельность 87 подразделений в разных городах.

28 марта сообщалось, что запаса техники от брендов, в том числе изделий Apple и Samsung, хватит на два-три месяца. Уже тогда наблюдался дефицит iPhone 11 и 12.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

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