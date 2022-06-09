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В главных музеях России отпразднуют 350-летие Петра I

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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9 июня в России отметят 350-летие со дня рождения Петра I. В культурной программе — 158 событий по всей стране. В торжественную дату посетителей ждут в главных музеях.

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В Третьяковке кураторы приглашают на камерную выставку «Петр Великий. Усы властелина». Остроумный и весьма нетривиальный взгляд на портретные изображения Петра Великого, относящиеся к XVIII–XXI векам. Искусствоведы предлагают проследить за эволюцией усов знаменитого российского правителя. Эта важная деталь внешности императора менялась с возрастом, под влиянием моды, в зависимости от его здоровья и настроения.

В Государственном Историческом музее на выставочном проекте, посвященном личности и деятельности первого русского императора «Петр Великий: Путешествие в Европу» можно увидеть «кабинет редкостей».

350 экспонатов, связанных с двумя поездкам Петра I в европейские страны – Великим посольством 1697–1698 гг. и Вторым путешествием 1716–1717 гг. Как именно поездки государя определили многое в характере реформ и преобразований страны, способствовали расширению и упрочению политических и культурных связей России.

Музеи Московского Кремля приглашают в Оружейную палату, где в парадном вестибюле открывается выставка «Юбилей Петра I в Москве 1872 года». Экспозиция посвящена празднованию 200-летия Императора, в честь которого в Москве была устроена Политехническая выставка. 150 лет назад она стала самым грандиозным и необычным проектом торжеств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Царю очень приятно: как отметят 350-летие со дня рождения Петра I

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