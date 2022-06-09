Режиссер Олег Трофим рассказал о съемках приквела «Майора Грома»

В интервью «Известиям» режиссер Олег Трофим рассказал о работе над приквелом картины «Майор Гром: Чумной Доктор». Она будет о детстве главного героя.

«Когда мы сняли фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», всем – и поклонникам, и создателям — захотелось чуть-чуть лучше узнать главного героя Игоря Грома», — рассказал Трофим.

По его словам, в комиксах можно найти короткую историю о его школьном детстве. Там упоминается, что мальчик рано потерял своего отца, но больше о родителях нет никакой информации и никто не знает, куда они подевались, добавил режиссер.

Как рассказал собеседник «Известий», действие новой картины происходит в 1990-е, а главным ее героем становится отец Игоря Грома.

«Этот фильм, как и предыдущий, будет наполнен жанрами, потому что это современное развлекательное, художественное кино. Кстати, это и мой личный язык, мое видение кино. Да и так устроена сама вселенная BUBBLE, в ней пересекается много разных жанров: от трагедии до комедии, от мистики до триллера, от мелодрамы до боевика», — поделился Трофим.

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