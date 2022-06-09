Байден уведомил конгресс об участии войск США в операциях за границей

Президент США Джо Байден направил 8 июня в конгресс ежегодное уведомление об участии американских военнослужащих в операциях по всему миру.

«С учетом того, что в последние месяцы была дополнительно осуществлена переброска 17 тыс. военных США для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии, примерно 90 тыс. военных США размещены в странах НАТО в Европе», — отмечается в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Среди территорий, на которых находятся военнослужащие Соединенных Штатов, были перечислены Косово, Сирия, Ирак, Йемен и другие.

Так, по словам Байдена, 561 военнослужащий США включен в состав Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии. Сколько американских военнослужащих находится в Сирии, Ираке и Йемене, американский лидер не уточнил

В уведомлении констатируется, что «в Афганистане нет военных США».

Вместе с тем, по словам Байдена, американская сторона располагает средствами для «реагирования на угрозы для США и их интересов, если они возникнут в Афганистане».

В уведомлении также указан целый ряд других стран, где находятся американские военнослужащие.

27 мая журналист Крис Хеджес заявил, что лишь небольшой процент американцев желает служить в рядах Вооруженных сил США, это является проблемой и слабым местом для Пентагона.

Ранее, 22 мая, стало известно о том, что число моряков, дезертировавших из военно-морского флота (ВМФ) США, возросло более чем вдвое с 2019 по 2021 год из-за жестких условий контрактов и невозможности оставить службу. Эти данные свидетельствуют о кризисном состоянии психического здоровья служащих, так как большинство инцидентов случалось на фоне рисков суицида, говорят эксперты и федеральная статистика в распоряжении телеканала NBC.

Кроме того, 4 мая, стало известно, что более 200 моряков ВМС США покинули авианосец «Джордж Вашингтон» после того, как менее чем за неделю трое их соратников покончили с собой. Они перешли на местную базу, предположительно, из-за неблагоприятного морального климата в команде авианосца.