В США предложили внести изменения в концепцию торговых отношений с КНР

Президент США Джо Байден получил ряд предложений по таможенным пошлинам на китайскую продукцию. Об этом в среду, 8 июня, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президенту были представлены различные мнения по этому вопросу. Он искал дополнительную информацию. Он активно рассматривает варианты [действий]», — пояснил он в ходе брифинга.

Салливан не уточнил, сколько времени займет данный процесс, но заверил, что в Белом доме не будут оттягивать решение.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что администрация США допускает отмену некоторых таможенных пошлин на определенные товары из Китая, введенных при Трампе, поскольку они являются неконструктивными. Пресс-секретарь Белого дома призвала рассматривать анализ тарифов отдельно от российско-китайских отношений.

При этом 1 марта президент США заявил о намерении победить Китай в экономической гонке. Ключом к достижению превосходства американский лидер считает инфраструктурную программу, которая должна «изменить Америку».

18 апреля замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн сказал о неизбежности экономической конкуренции между США и КНР. При этом Китай, в отличие от США, стремящихся усугубить конфронтацию, стремится к сотрудничеству и урегулированию отношений, подчеркнул дипломат.

Ранее, в июне 2021 года, сообщалось, что Китай и Соединенные Штаты возобновили нормальные контакты по торгово-экономическим вопросам. Тогда же стороны договорились о прагматическом подходе к решению вопросов, отметив, что они будут действовать исходя из интересов КНР, Соединенных Штатов и всего мира.

Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры и в том же году направил в ВТО просьбу о проведении консультаций с США по вопросам пошлин. Вместе с тем обе стороны вводили новые обоюдные пошлины на импортируемые товары.

Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавируса.