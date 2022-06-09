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Вице-премьер Сербии обрадовалась переносу визита Лаврова в страну

Вице-премьер Сербии Михайлович: визит Лаврова ставил Белград в сложную ситуацию
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович положительно оценила перенос намеченного на 6-7 июня визита в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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«Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент [Александр] Вучич», — заявила вице-премьер.

По ее словам, приезд российского министра поставил был Белград и сербского лидера в сложное положение.

«Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден, и думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы», — добавила она.

5 июня сообщалось, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова. Глава российского МИДа планировал вылететь в Сербию и встретиться там с президентом страны Александром Вучичем.

Комментируя произошедшее, российский министр заявил, что ЕС таким образом хотел закрыть РФ площадку для выражения позиций Москвы по региональным вопросам.

7 июня министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич объяснил, что закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию Лаврова, Подгорица выполнила взятые на себя обязательства по соблюдению антироссийских санкций Евросоюза.

Позже официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано поблагодарил Черногорию за запрет самолету Лаврова пройти через воздушное пространство страны. Чиновник напомнил, что ЕС ввел запрет на пролет российских самолетов над своей территорией. При этом Черногория в ЕС не входит.

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