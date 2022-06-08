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Посол ЛНР Мирошник прокомментировал суд над иностранными наемниками

Посол ЛНР в России Мирошник заявил, что следит за судом над иностранными наемниками
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник прокомментировал суд над иностранными наемниками в Донецке.

Иностранные наемники с «Азовстали» признали вину в суде ДНР. Онлайн спецоперации 8 июня
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По словам Мирошника, он внимательно следит за процессом.

«Желающих приезжать к нам на сафари быть не должно!» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день стало известно, что иностранные наемники с завода «Азовсталь» в Мариуполе — британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим — частично признали свою вину в суде Донецкой Народной Республики (ДНР).

Они признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Преступления по этой статье наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.

Судебный процесс над иностранными наемниками начался в Донецке 7 июня. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

5 июня генпрокуратура ДНР заявила, что завершила расследование и передала в суд дело Аслина. Уточнялось, что он принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на стороне Киева.

20 мая российское оборонное ведомство сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации министерства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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