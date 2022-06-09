Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России в четверг, 9 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве рассказали о смелых и решительных действиях старшего сержанта Ильи Шилова, который неоднократно умело организовывал своевременный ремонт поврежденной в бою военной и специальной техники, а также оснащал боеприпасами и материальными средствами районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Двигаясь в составе колонны десантно-штурмовой бригады, военнослужащий обнаружил группу вооруженных националистов. Мгновенно оценив ситуацию, старший сержант доложил командиру о готовящемся нападении и совершил маневр на автомобиле. Он занял выгодную позицию, после чего открыл огонь по противнику.

В ходе внезапной атаки на группу боевиков Шилов уничтожил более пяти националистов. Боевики, оставшиеся в живых, отступили. Действия старшего сержанта позволили колонне своевременно и без потерь прибыть в заданный район.

Также в МО отметили смелые и решительные действия сержанта Артема Игнатьева, который во время выполнения боевой задачи обнаружил в заброшенном здании группу националистов, а также оборудованную огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и гранатометом.

Скрытно расположившись на местности, военнослужащий совершил точно скорректированный пуск противотанковой ракеты «Корнет» и полностью уничтожил обнаруженную группу националистов в количестве 15 человек.

Действия Игнатьева позволили сорвать готовящуюся боевиками засаду, а также развить наступление со стороны уничтоженной позиции боевиков, что привело к взятию стратегической высоты и освобождению населенного пункта от вооруженных формирований националистов.

Кроме того, в Минобороны рассказали о мужестве и отваге старшего водителя автомобильной роты батальона материального обеспечения, сержанта Сергея Сырцева.

Как уточнили в ведомстве, военнослужащий с начала спецоперации по защите Донбасса выполнял задачи по тыловому снабжению подразделений воздушно-десантной дивизии. За это время он совершил более 10 выездов в составе автомобильных колонн в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, перевез свыше 60 тонн груза, обеспечивал поддержание постоянной боевой готовности вверенного ему автомобиля, не допустив ни единой поломки автомобиля.

Приближаясь к полю боя, колонна, в составе которой находился сержант Сырцев, подверглась минометному обстрелу и плотному огню из стрелкового оружия. Автомобиль, идущий впереди машины сержанта, был выведен из строя выстрелом из ручного гранатомета РПГ-7.

Сориентировавшись в ситуации, он вытащил из поврежденного автомобиля водителя, перенес его к себе в кабину и оказал неотложную первую помощь, чем спас жизнь. Также после того, как атака противника была отражена, Сырцев оценил повреждения автомобиля, взял его на буксир и доставил в пункт назначения.

Накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация нанесла удар по бронетанковому заводу около Харькова, атака совершена высокоточными ракетами.

По его словам, украинские вооруженные силы несут тяжелые потери. Так, только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше двадцати единиц автомобильной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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