McDonald’s продолжит работу в аэропортах и на вокзалах РФ до 2023 года

Рестораны McDonald's на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга продолжат работу по франшизе до 2023 года. Об этом в среду, 8 июня, сообщил ТАСС источник, близкий к компании-франчайзи.

По его словам, у компании «Росинтер» подписано соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу.

«Они спокойно могут работать», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что рестораны будут работать в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово, на Ленинградском вокзале в Москве, а также в аэропорту Пулково и на вокзалах в Санкт-Петербурге. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас в Северной столице рестораны открыты на Московском, Финляндском и Балтийском вокзалах.

Накануне гендиректор McDonald's в России Олег Пароев рассказал, что около 200 ресторанов закрывшейся сети McDonald's возобновят работу в России до конца июня под новым брендом.

В этот же день стало известно, что первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и Московской области 12 июня. Гостей будут ждать рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде.

Уточнялось, что первое время после повторного открытия не будут работать «МакКафе» и «МакКиоски», а также служба доставки. О запуске этих сервисов будет сообщено дополнительно.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».