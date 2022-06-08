Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о неизменности позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР
Политика
Мединский допустил расширение территории России
Мир
Премьер Эстонии призвала усилить присутствие НАТО на восточном фланге
Политика
Госдума разрешила регистрировать ребенка по месту жительства родителей
Мир
Twitter предоставит Маску требуемую им для сделки информацию
Экономика
Около 13% ТЦ могут расторгнуть договоры с иностранными ритейлерами
Мир
В МО РФ сообщили о подготовке СБУ провокации с применением химических веществ
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $124 впервые с 9 марта
Мир
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма COVID-19
Мир
Власти Херсона сообщили о запусках ВСУ ракет «Точка-У» по области раз в две недели
Сюжет:

McDonald’s продолжит работу в аэропортах и на вокзалах РФ до 2023 года

McDonald’s продолжит работу в аэропортах и на вокзалах Москвы и Петербурга до 2023 года
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рестораны McDonald's на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга продолжат работу по франшизе до 2023 года. Об этом в среду, 8 июня, сообщил ТАСС источник, близкий к компании-франчайзи.

Сдержать марку: кому достанутся активы McDonald's в России
Как назовут новую сеть и что будет в меню

По его словам, у компании «Росинтер» подписано соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу.

«Они спокойно могут работать», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что рестораны будут работать в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово, на Ленинградском вокзале в Москве, а также в аэропорту Пулково и на вокзалах в Санкт-Петербурге. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас в Северной столице рестораны открыты на Московском, Финляндском и Балтийском вокзалах.

Накануне гендиректор McDonald's в России Олег Пароев рассказал, что около 200 ресторанов закрывшейся сети McDonald's возобновят работу в России до конца июня под новым брендом.

В этот же день стало известно, что первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и Московской области 12 июня. Гостей будут ждать рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде.

Уточнялось, что первое время после повторного открытия не будут работать «МакКафе» и «МакКиоски», а также служба доставки. О запуске этих сервисов будет сообщено дополнительно.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022