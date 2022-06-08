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Прокуратура взяла на контроль дело о хищении 11 млн рублей у агрофирмы в Тамбовской области

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Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль дело о хищении более 11 млн рублей, принадлежавших сельхозкомпании «Агрохимальянс». Об этом в среду, 8 июня, сообщает ИА «Абирег».

В материале отмечается, что установить виновных не могули в течение двух лет.

По информации агентства, бывший представитель агрофирмы — юрист Алена Струкова — с 2016 года оформляла предположительно фиктивные договоры на покупку земельных паев. Компания переводила деньги на указанные Струковой счета, но оплата приходила на карты физических лиц, которые не являлись собственниками паев.

По сообщениям обманутых жителей Тамбова, далее с ними связывалась Струкова или ее муж Михаил. Они просили вернуть деньги, но перевести их не компании, а лично им. Люди соглашались на это, не заручившись документами. предполагается, что в схему было втянуто около 100 человек.

Агрофирма оценивает ущерб в 30 млн рублей. Компании приходится взыскивать похищенные средства через суд.

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