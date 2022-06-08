В Турции предупредили о последствиях антироссийских жестов для Балкан

Решение Болгарии, Черногории и Северной Македонии закрыть небо для главы МИД России Сергея Лаврова может обернуться напряжением в регионе. Об этом в понедельник, 6 июня, заявили в турецком издании dikGazete.

Страны, которые недавно отвернулись от Сербии и России, возможно, стремятся завоевать титулы «героев Европы» такими шагами. <...> Однако это скандальное решение может спровоцировать более серьезный кризис на Балканах», — говорится в публикации.

Отмечается, что далеко не все население Балканского полуострова разделяет позицию Европы в дипломатическом противостоянии с Москвой. В связи с этим антироссийские шаги, в особенности провокационные, представляют серьезный риск для внутренней стабильности.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова. Глава российского МИДа планировал вылететь в Сербию и встретиться с президентом страны Александром Вучичем.

7 июня в Черногории заявили, что решение о запрете на полет Лаврова над территорией страны было неизбежным. Глава МИДа страны Ранко Кривокапич сказал, что оно было принято совместно с правительством. В ЕС поблагодарили черногорские власти за предпринятые меры.

В свою очередь, комментируя произошедшее российский министр заявил, что Запад таким образом хотел закрыть РФ площадку для выражения позиций Москвы по региональным вопросам.

В Черногории решение закрыть небо вызвало критику. Так, глава комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Миодраг Лекич заявил, что запрет на перелет мог не иметь под собой юридических обоснований.

8 июня сербская газета Informer рассказала, что в НАТО разрабатывали план по захвату Лаврова в заложники на территории Болгарии. Самолет главы МИДа должны были принудительно посадить на землю и в дальнейшем использовать ситуацию для шантажа России.