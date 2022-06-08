Реклама
Прямой эфир

В Турции предупредили о последствиях антироссийских жестов для Балкан

DikGazete: Балканы ждет масштабная дестабилизация из-за антироссийских жестов
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Болгарии, Черногории и Северной Македонии закрыть небо для главы МИД России Сергея Лаврова может обернуться напряжением в регионе. Об этом в понедельник, 6 июня, заявили в турецком издании dikGazete.

Зарубили окно в Европу: что значит срыв визита Лаврова в Сербию
И как Москва и Белград строят отношения в условиях противостояния РФ с Западом

Страны, которые недавно отвернулись от Сербии и России, возможно, стремятся завоевать титулы «героев Европы» такими шагами. <...> Однако это скандальное решение может спровоцировать более серьезный кризис на Балканах», — говорится в публикации.

Отмечается, что далеко не все население Балканского полуострова разделяет позицию Европы в дипломатическом противостоянии с Москвой. В связи с этим антироссийские шаги, в особенности провокационные, представляют серьезный риск для внутренней стабильности.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова. Глава российского МИДа планировал вылететь в Сербию и встретиться с президентом страны Александром Вучичем.

7 июня в Черногории заявили, что решение о запрете на полет Лаврова над территорией страны было неизбежным. Глава МИДа страны Ранко Кривокапич сказал, что оно было принято совместно с правительством. В ЕС поблагодарили черногорские власти за предпринятые меры.

В свою очередь, комментируя произошедшее российский министр заявил, что Запад таким образом хотел закрыть РФ площадку для выражения позиций Москвы по региональным вопросам.

В Черногории решение закрыть небо вызвало критику. Так, глава комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Миодраг Лекич заявил, что запрет на перелет мог не иметь под собой юридических обоснований.

8 июня сербская газета Informer рассказала, что в НАТО разрабатывали план по захвату Лаврова в заложники на территории Болгарии. Самолет главы МИДа должны были принудительно посадить на землю и в дальнейшем использовать ситуацию для шантажа России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022