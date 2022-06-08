В Карелии привели в готовность экстренные службы из-за сильных дождей

В Республике Карелия из-за проливных дождей привели в готовность экстренные службы. Об этом в среду, 8 июня, сообщает ИА FlashNord.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности предупредил местных жителей, что в ближайшее время регион накроет циклон «Майя», есть угроза подтоплений.

Спасательные службы перевели в круглосуточный режим работы. Сейчас в республике идут ливни, за сутки может выпасть до 35 мм.

В материале отмечается, что сильные дожди ожидаются 9 июня в Петрозаводске. Может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Ранее в этот день сообщалось, что в Крыму ожидаются ливни, град и штормовой ветер. Уровень воды на реках поднимется на 0,5–1,5 м, однако опасных отметок не достигнет.