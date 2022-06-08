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Один человек погиб при аварии в Ульяновской области

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Один человек погиб в результате автомобильной аварии в Мелекесском районе Ульяновской области. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Инцидент произошел 8 июня около 10:15 на трассе Казань–Буинск–Ульяновск–Димитровград.

«На подъезде к городу Самаре 55-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым авто марки «КамАЗ», — говорится в сообщении.

Водитель Daewoo получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.

7 июня в Москве произошла авария с участием трех автомобилей на проспекте Маршала Жукова. В результате аварии на Живописном мосту погиб мужчина, еще один человек пострадал. Сообщалось, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля BMW, совершила наезд на мужчину, который вышел из автомобиля Audi. От полученных травм он скончался на месте.

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