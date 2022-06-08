На берегу реки в Астраханской области пропали двое детей

Двое детей пропали на берегу реки в Астраханской области. Об этом в среду, 8 июня, сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел утром, 7 июня. Двое мальчиков 9 и 13 лет, проживающие в селе Образцовое Икрянинского района, отправились на рыбалку на берег реки Подстепка. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Мать мальчиков обратилась к правоохранителям.

На берегу реки были найдены вещи и удочки детей. Ведутся поисковые работы.

7 июня в Амурской области в селе Марково Благовещенского района утонула 11-летняя девочка. Это стало вторым подобным случаем за последние несколько дней.