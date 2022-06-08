В Коми появились новые особо охраняемые природные территории

Две новые особо охраняемые природные территории — «Водораздел рек Пыссы и Содзима» и «Карпогорский» — появятся в Удорском районе Республики Коми. Об этом в среду, 8 июня, сообщает ИА «Комиинформ».

Соответствующее постановление подписала первый зампред регионального правительства Эльмира Ахмеева.

Согласно документу, природный заказник «Водораздел рек Пыссы и Содзима» будет реорганизован. В его состав включат ранее созданные ООПТ «Содзимский» и «Пысский».

Таким образом будут сохранены леса, расположенные на водоразделе рек Пысса и Содзим. Обе реки являются местом обитания и нерестилищ атлантического лосося. Территория заказника составит 167 219 гектаров.

А заказник «Карпогорский» обеспечит сохранение Карпогорского таежного массива. Его территория составит 49 651 га.

В итоге общая площадь заповедного фонда будет увеличена на 113 470 гектаров.

Ранее сообщалось, что в Московской области появится программа развития экотуризма. Его планируют развивать с учетом особо охраняемых природных территорий, которых в Московской области насчитывается 261. Речь идет о природных заказниках, памятниках природы, прибрежных рекреационных зонах и не только.