Один человек погиб в ДТП в Самарской области

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло в Шенталинском районе Самарской области. Об этом в среду, 8 июня, сообщает НИА «Самара».

Инцидент произошел в 08:20 по местному времени (07.20 мск) на 11-м километре дороги «Шентала-Азеево». 46-летний водитель Scania с полуприцепом–цистерной из-за дождя допустил занос. Полуприцеп столкнулся с ехавшим по встречной полосе авто Lada Kalina, которым управлял 49-летний водителя.

В результате водитель Lada умер на месте до приезда медиков. В машине также был пассажир — подросток, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

7 июня в Москве произошла авария с участием трех автомобилей на проспекте Маршала Жукова. В результате аварии на Живописном мосту погиб мужчина, еще один человек пострадал. Сообщалось, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля BMW совершила наезд на мужчину, который вышел из автомобиля Audi. От полученных травм он скончался на месте.