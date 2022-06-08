Пушилин подписал указ о назначении Хоценко председателем правительства ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) после отставки правительства назначен новый глава кабинета министров. Согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина от 8 июня, им стал Виталий Хоценко.

С 2013 по 2019 год Хоценко занимал пост министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, а с 2019 года — работал в должности директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.

«В соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции Донецкой Народной Республики постановляю: назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», — говорится в указе Пушилина.

Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров «Известиям», Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном министерстве.

Занимавшему до этого должность премьер-министра ДНР Александру Ананченко предложено возглавить развитие госсектора. Как отметил глава Донецкой Народной Республики, многие члены кабинета министров сохранят свои посты, а новый состав правительства будет сформирован достаточно быстро. Он также подчеркнул, что смена правительства была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

Ранее в этот день Пушилин подписал указ об отставке правительства ДНР. Таким образом, от должности председателя правительства ДНР был освобожден Александр Ананченко. При этом отправленному в отставку правительству ДНР поручено исполнять свои обязанности до формирования нового.

3 апреля Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР. Из документа следует, что будет утвержден состав этого комитета, а также утверждено положение о Государственном комитете обороны республики.

6 июня глава ДНР, республика которого продолжает находиться под огнем войск Украины, назвал последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент России подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.