В Брянске начали отключать горячую воду

Плановое отключение горячей воды началось в Брянске. Об этом в среду, 8 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Без воды жителям города придется остаться на срок от 10 до 14 дней в зависимости от района.

Как уточняется в материале, график отключения можно посмотреть на сайте «Брянсккоммунэнерго». Также можно обратиться в центральную диспетчерскую службу организации по телефону 72-30-06.

Ранее, 3 июня, врач-кардиолог Владимир Хорошев рассказал, чем опасен холодный душ. Так, по словам специалиста, нахождение под холодной водой вызывает спазм капилляров, а это, в свою очередь, может спровоцировать резкое повышение давления и вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.