Мошенницы под видом сотрудниц ПФР обокрали пенсионерку в Орле

У пожилой жительницы Орла похитили около 250 тыс. рублей. Об этом в среду, 8 июня, сообщает Infoorel.ru со ссылкой на городское УМВД по Заводскому району.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). В ограблении подозревают трех уроженок Владимирской области 1962, 1968 и 1989 годов рождения.

По информации следствия, мошенницы представились сотрудницами пенсионной службы. Одна из них по телефону убедила жертву в том, что вскоре нужно будет поменять старые деньги на новые, и попросила сообщить, есть ли у нее сбережения. Пенсионерка рассказала, что хранит около 250 тыс. рублей. Тогда злоумышленница предупредила, что в квартиру придет ее коллега. Оказавшись в квартире, мошенница завела женщину на кухню и отвлекла разговорами и якобы переписыванием данных. Когда посетительница ушла, пенсионерка обнаружила, что сбережения похищены.

Трое подозреваемых были задержаны по горячим следам. У них изъяли похищенные средства. Установлено, что пока одна из похитительниц отвлекала жертву, вторая пробралась в квартиру и забрала деньги. Третья в подъезде следила за отсутствием посторонних.

Сейчас женщины находятся под стражей, ведется следствие.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что притворившиеся пожарными мошенники ограбили пенсионерку во Владивостоке. Личности подозреваемых установлены. Ими оказались два брата 21 и 24 лет, приехавшие из Ставропольского края. Оба уже привлекались к ответственности за подобные преступления.