Украина не хочет делиться с США всей информацией о своих боевых действиях, поскольку опасается, что некоторые данные могут быть истолкованы не в ее пользу. Об этом заявило 8 июня издание The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, которые предположили — возможное раскрытие невыгодной информации для Украины привело бы в итоге к замедлению поставок вооружений в страну.

Как заявила бывший высокопоставленный сотрудник разведки Бет Саннер, в США вряд ли кто-то с уверенностью сможет сказать, сколько Украина потеряла военных и как много единиц техники ею были утрачены.

По словам американских должностных лиц, власти Украины предоставляют США только данные о стратегических целях, но не о планах ведения боевых действий. Такое желание Киева держать свои данные в секрете и создавать свой «образ силы» вынудило США искать информацию другими способами. В частности, они получают ее из официальных заявлений президента Украины Владимира Зеленского и от других стран, военные которых занимаются обучением вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день в беседе с «Известиями» бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что, поставляя оружие на Украину, Европа направляет мир на уничтожение. Риттер считает, что проблема заключается в том, что массовые поставки экстраординарных летальных средств Киеву осуществляются без актуальных инструментов учета.

В посольстве РФ в Вашингтоне тогда же назвали безответственным решением со стороны США передачу киевскому режиму артиллерийских систем. Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации, отметили в ведомстве.

До этого, 1 июня, Пентагон огласил список вооружений, которые передаст Украине в рамках нового пакета военной помощи. Сообщалось, что туда войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin и 50 пусковых установок, а также 15 тактических машин.

Накануне Белый дом рассказал, что США решили предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $700 млн. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул тогда, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

В мае министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине, среди них были Италия, Греция, Норвегия, Польша и др.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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