Скончался экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров

Экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров скончался в возрасте 82 лет. Об этом в среду, 8 июня, сообщил нынешний губернатор области Антон Алиханов.

«Сегодня траурный день для нашего региона. На 83-м году жизни скончался адмирал, бывший командующий Балтийским флотом, третий губернатор Калининградской области, почетный гражданин Калининградской области, почетный гражданин Калининграда Владимир Григорьевич Егоров. Для нашего региона это поистине тяжелая утрата», — написал он в своем Telegram-канале.

Владимир Егоров — советский и российский военачальник и государственный деятель. В 1991 году был назначен командующим Балтийским флотом ВМФ СССР. В 2000 году был избран губернатором Калининградской области, в 2005 году досрочно сложил с себя полномочия.

В 2021 году Егорову было присвоено звание почетного гражданина Калининграда.