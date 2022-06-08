Глава ДНР Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Ананченко

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин своим указом от 8 июня отправил в отставку премьер-министра и правительство ДНР.

Как отмечается в документе, который опубликован на сайте главы республики, от должности освобождается глава кабмина Александр Ананченко. Правительство ДНР продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

При этом и.о. премьер-министра республики пока назначен Виталий Хоценко. С 2013 по 2019 год он возглавлял министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, а с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.

При этом Ананченко Пушилин предложил возглавить развитие госсектора и поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя правительства ДНР.

3 апреля Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР. Из документа следует, что будет утвержден состав этого комитета, а также утверждено положение о Государственном комитете обороны республики.

29 марта Пушилин заявил о возможном рассмотрении вопроса о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей республики.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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