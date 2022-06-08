Байден снова споткнулся и едва не упал с трапа самолета

Байден снова споткнулся и едва не упал с трапа самолета

2022-06-08 20:45:27

2022-06-08 20:45:27

2022-06-08 20:45:27

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