Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях. Это следует из указа главы государства, опубликованного 8 июня в официальной газете властей La Gaceta.

Помимо России, в целях организации обмена и гуманитарной помощи в Никарагуа смогут по-прежнему допускаться войска, морские и воздушные суда вооруженных сил Венесуэлы, Гондураса, Гватемалы, Доминиканской Республики, Кубы, Мексики, Сальвадора и США.

Отмечается, что такое разрешение будет действовать во второй половине текущего года.

Российские военные смогут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей в чрезвычайных ситуациях и при природных катастрофах, а также в учениях по борьбе с преступностью на море в акватории Никарагуа, уточняется в указе.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что администрация США приняла окончательное решение не приглашать представителей властей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа на саммит Америк, который проходит в Лос-Анджелесе с 6 по 10 июня. В связи с этим от участия в саммите отказались президенты Мексики, Боливии и Гондураса.

До этого, 1 мая, президент Никарагуа заявил, что Россия при проведении спецоперации по защите Донбасса борется против нацистов, которые при поддержке европейских стран и США захватили власть в Киеве и убивали граждан страны.