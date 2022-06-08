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Наемники из Британии и Марокко Пиннер, Аслин и Брагим частично признали вину в суде в ДНР

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Воевавшие на стороне Украины британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим частично признали свою вину в ходе процесса Верховного суда над ними в Донецкой Народной Республике (ДНР) 8 июня.

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Задержанные признались, что нарушили ст. 232 Уголовного кодекса — «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух или пожизненным лишением свободы).

Как установило следствие, иностранные наемники Пиннер и Брагим также принимали участие в попытке насильственного захвата власти в ДНР за вознаграждение (ст. 323 УК ДНР). Данный вид преступления наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время — смертной казнью с конфискацией имущества.

При этом и Пиннер, и Брагим не признали вину по ч. 3 ст. 430 — «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».

Судебный процесс над иностранными наемниками начался в Донецке 7 июня. До этого, 5 июня, генпрокуратура ДНР завершила расследование и передала в суд дело Аслина. Уточнялось, что он принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на стороне Киева.

Ранее, 20 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию отнестись к пленным с милосердием. По его словам, Пиннер и Аслин были военнослужащими вооруженных сил Украины, а не наемниками.

Все трое обвиняемых сдались в плен в середине апреля в Мариуполе с комбината «Азовсталь». Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, «прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме».

В Следственном комитете России уточняли, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (против участников которой в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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