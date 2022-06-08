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Опубликованы кадры последствий наезда автомобиля на толпу в Берлине

Опубликовано видео, снятое после наезда автомобиля на толпу людей в Берлине
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Фото: IZ.RU
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В Сети появились кадры, снятые после наезда автомобиля на толпу людей в Берлине.

На видео запечатлены первые минуты после происшествия. Слышно, как повсюду раздаются крики очевидцев, некоторые пешеходы, попавшие под колеса машины, не могут встать и лежат на асфальте. Прохожие пытаются оказать помощь раненым, затем на место вызвали скорую помощь и полицию.

Ранее в этот день автомобиль въехал в толпу людей в берлинском районе Шарлоттенбург на углу Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе. В результате аварии погиб учитель, еще девять человек пострадали. Полиция Берлина задержала водителя транспорта. Им оказался житель Германии армянского происхождения.

По данным газеты Bild, данный инцидент не был несчастным случаем. Издание утверждает, что водитель оставил в машине записку с признанием в совершении наезда и пытался бежать после столкновения. Отмечается, что в следствии охарактеризовали его как «хладнокровного убийцу».

Посольство России в Германии уточняет информацию о наличии среди пострадавших россиян.

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