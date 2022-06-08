Канада добавила в список санкций против России услуги для химического и нефтяного секторов

Канада расширила санкционный список против РФ, добавив туда запрет на консультирование российских химических и нефтегазовых компаний. Об этом 8 июня сообщили на сайте канадского правительства.

Запрещенными стали 28 видов деятельности, в том числе строительство и перевозки, компьютерные, бухгалтерские и консалтинговые услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.

Ранее, 31 мая, Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц. В кабмине уточнили, что в список входят «высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки». В ответ на это Министерство иностранных дел России включило 41 канадца в стоп-лист.

До этого, 8 мая, Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан, позже санкции были введены еще против 14 граждан РФ. Кроме того, был установлен запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз целевых предметов роскоши из РФ, таких как ювелирные украшения, алкоголь, предметы искусства.

28 апреля МИД России закрыл въезд в страну некоторым гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человека. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

Ряд стран, в том числе Канада, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.