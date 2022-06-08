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Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $124 впервые с 9 марта

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Цена барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку $124, о чем стало известно 8 июня из опубликованных на сайте биржи данных торгов.

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Речь идет о фьючерсах на нефть марки Brent на август 2022 года. Цена нефти росла в течение дня и в максимуме достигла $124,21 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI, в свою очередь, достигла значения в $122,93.

Ранее в этот день глава крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр спрогнозировал рост стоимости нефти до $150 за баррель и выше. Вейр объяснил это тем, что цепочки поставок напряжены, так как Россия пытается перенаправить экспорт нефти из Европы. Он также предсказал, что очень высокая стоимость энергоносителей на протяжении определенного периода времени повлечет за собой разрушение спроса и сокращение добычи.

При этом 4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия уже сейчас увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Кроме того, РФ в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. По словам дипломата, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

За день до этого Евросоюзом был утвержден шестой пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран ЕС от импорта нефти из России морским путем в течение шести месяцев.

27 мая аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что в ближайшее время цена нефти будет превышать $100 и лишь вырастет, так как на рынке возник дефицит углеводородов. В качестве одной из причин он привел снятие коронавирусных ограничений в Китае и, как следствие, увеличение спроса на нефть, которое повлекло ее нехватку на мировом рынке.

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