Готовность нового детсада в Омске превысила 60%

В Омске продолжается строительство нового детского сада в микрорайоне Большие Поля. Готовность объекта достигла 64%, сообщает городской департамент строительства.

На сегодняшний день подрядчик завершил строительство коробки здания со всеми перегородками, провел наружные сети теплоснабжения. Продолжается внутренняя отделка помещений, укладка полов, разводка внутренних систем и другие виды работ.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», площадь двухэтажного детского сада составит 2872 кв. м. В нем организуют шесть групп, которые совместно смогут вместить 140 воспитанников.

Полностью завершить строительство планируется в III квартале 2022 года.

Между тем в Омске возбуждено уголовное дело о халатности в отношении чиновников департамента строительства, допустивших срыв сроков строительства шести детских садов. Это повлекло нарушение прав 990 человек, находившихся в очереди в дошкольные учреждения.