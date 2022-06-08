Жительница ЛНР рассказала о спасении от обстрела ВСУ

Военный корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин 8 июня побывал в освобожденном поселке Боровское под Северодонецком в Луганской Народной Республике (ЛНР), где увидел последствия ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пообщался с жителями.

Местная жительница Наталья Трунова рассказала военкору, как спасалась от обстрела. Она показала последствия ударов в районе ее дома: пострадал забор, выпали окна. На земле осталась воронка.

«Я стояла в пригребице. А потом начало свистеть, и я отсюда выскочила, потому что я боюсь. Легла между дровами <…> . Оно просвистело. Я встала — замолкло», — рассказала женщина.

Накануне Народная милиция ЛНР совместно с Вооруженными силами России отбила укрепленный пункт под Боровским. Поселок Боровское расположен в 12 км к юго-востоку от Северодонецка.

Тогда же сообщалось, что в Первомайске погиб мирный житель 1952 года рождения в результате обстрела города украинскими войсками. В тот же день ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий рынок в Светлодарске во время раздачи жителям гуманитарной помощи. В результате обстрела погибла женщина 1968 года рождения, еще два человека получили ранения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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