Боец ЛНР показал «Известиям» окопы в районе Северодонецка

Боец Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным «Якудза» в среду, 8 июня, показал «Известиям» окопы в районе Северодонецка.

Он рассказал, что продвижение вперед сил ЛНР идет успешно.

«Сначала продвинулись на 3 км, затем на 500 м, сейчас же удалось продвинуться на 1–1,5 км вперед <...> Это наши позиции. Здесь остались люди, которые обеспечивают подвоз боеприпасов, питания и всего остального», — показал окопы «Якудза».

Боец пояснил, что украинские военные пытались наступать на позиции сил ЛНР, однако атаки были безуспешны.

«Мы отвечали ствольной артиллерией, минометами, стрелковым вооружением, РПГ. Когда они поняли, что сопротивление бесполезно, они начали отходить», — рассказал он.

Днем ранее Народная милиция ЛНР совместно с Вооруженными силами России отбила укрепленный пункт под Боровским. Поселок Боровское расположен в 12 км к юго-востоку от Северодонецка.

6 июня стало известно, что жилая городская застройка в Северодонецке освобождена и зачищена от украинских формирований. Как рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, на окраинах Северодонецка — Сиротино — «серая зона», то есть над территорией нет устойчивого контроля одной из сторон. Также он добавил, что украинские боевики заняли ряд зданий, а союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского.

4 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики Украины в ходе боев за Северодонецк несут критические потери — в некоторых подразделениях они составили до 90% личного состава.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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