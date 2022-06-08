Эрдоган заявил о неизменности позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Турция по-прежнему не поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 8 июня заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

«По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать: «Добро пожаловать в НАТО». То же самое касается и Финляндии», — отметил турецкий президент.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Анкара не верит в то, что девять военных баз США развернуты в Греции для противодействия именно России.

«На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развернуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся», — сказал он.

Ранее в этот день помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сказал, что Вашингтон уверен, что Швеция и Финляндия смогут устранить озабоченности Турции относительно своего вступления в Североатлантический альянс, пишет «Газета.Ru».

Также сообщалось, что Турция выдвинула 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Так, одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, DHKP/C, DAESH и их филиалы.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. При этом Турция заблокировала начало переговоров о вступлении стран в организацию.

Однако позже, 23 мая, стало известно о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.