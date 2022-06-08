Дело из-за срыва сроков строительства детсадов возбудили в Омске

В Омске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности в связи со срывом сроков строительства шести детских садов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Установлено, что чиновники городского департамента строительства сорвали сроки подготовки проектов, строительства и ввода в эксплуатацию детсадов, возводимых по нацпроекту «Демография». Это повлекло нарушение прав 990 человек, находившихся в очереди в детсады.

Как уточняет ИА «Город55», дошкольные учреждения на улицах 1-я Станционная, Тюленина, Светловская, в поселке «Биофабрика» открыли с большим опозданием. Строительство в микрорайонах «Большие поля» и «Прибрежный» сейчас идет с отставанием от графика.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Осенью 2021 года дело по аналогичной статье возбудили в отношении чиновников регионального минстроя. Речь шла о срыве сроков строительства школ в Горьковском, Черлаке и Исилькуле, детских садов в поселке Большеречье и на улице Лизы Чайкиной в Омске.