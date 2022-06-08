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В ФРГ планируют перейти на возобновляемые источники производства электричества

Шольц: Германия полностью перейдет на возобновляемые источники производства электричества
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Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
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Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ будет полностью производить электричество из возобновляемых источников энергии. Об этом он заявил 8 июня на пресс-конференции Союза иностранной прессы.

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«Германия меньше зависит от российского энергетического импорта, чем многие страны в Европе. Мы полностью переключим наше производство электричества на возобновляемые источники», — сказал Шольц на мероприятии в Берлине.

По словам главы государства, Германия добьется климатической нейтральности к 2045 году.

Параллельно с этим ФРГ продолжает снижать зависимость от российских энергоресурсов. Шольц подчеркнул, что курс на это был взят еще до начала спецоперации на РФ по защите Донбасса и введения первых санкций.

«Мы рано начали анализировать ситуацию с нашим импортом из России, еще в декабре [2021 года]», — сказал Шольц.

1 июня Шольц заявил, что Германия будет стараться диверсифицировать поставки топлива. Канцлер заявил, что провел соответствующие переговоры с Канадой, Катаром, Норвегией и странами Африки. В ближайшие месяцы ФРГ получит первые плавучие терминалы по приему сжиженного природного газа.

10 мая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна сведет к нулю поставки российских энергоносителей. Ранее 20 апреля она называла конкретные сроки отказа — к концу лета прекратится использование угля, а потребление нефти уменьшится вдвое. До конца года, по ее словам, подача нефти полностью прекратится. При этом о сроках отказа от газа Бербок не сообщила.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум предположил, что Германия продолжит потреблять российский газ еще как минимум два года. По его словам, страна «не продержится ближайшие две зимы».

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