Около 1,2 млрд рублей направят на ремонт дорог в Ростовской области

Министерство транспорта Ростовской области объявило о поиске подрядчика на ремонт дорог на территории 13 муниципалитетов. Максимальная стоимость контракта составит 1,2 млрд рублей.

По данным RostovGazeta, наиболее масштабные и дорогостоящие работы запланированы в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах. От Самбека до границы с Украиной подрядчик должен привести в порядок 29 км покрытия на различных участках.

В Егорлыкском районе ремонт пройдет между станицей Егорлыкской и хутором Кавалерским на отрезке с 4-го по 12-й км. В Зерноградском районе отремонтируют около 4 км трассы между Ростовом и Ставрополем, а в Каменском районе — сразу два участка дороги от Каменска-Шахтинского до Волченского. В Кашарском районе в порядок приведут участок протяженностью 5 км между Усть-Мечеткой и Верхнесвечниково.

Определить подрядчика планируется в конце июня. Завершить работы он должен к 14 октября 2022 года.