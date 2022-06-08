Конгрессмен назвал заявление пресс-секретаря Байдена худшим в истории

Слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что экономика США находится в лучшем состоянии, чем когда-либо в истории, являются ее худшим заявлением за всё время. Такое мнение 8 июня высказал конгрессмен Энди Биггс.

«Возмутительно. Возможно, это худший комментарий пресс-секретаря [президента США Джо] Байдена за всё время. У нас исторический рекорд по инфляции, ценам на топливо и падению заработной платы. Занятость почти не растет и надвигается рецессия. Американцы заслуживают лучшего, чем режим Байдена», — написал он в Twitter.

О том, что экономика США находится в лучшем состоянии, чем когда-либо в истории, Жан-Пьер сказала ранее в этот день. По ее словам, администрация сможет справиться с инфляцией и начнет работать над снижением цен.

Ранее, 6 июня, The Wall Street Journal опубликовала результаты соцопроса, согласно которому подавляющее большинство граждан США (не менее 83%) считают, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии. При этом 35% из них заявили о неудовлетворенности своей финансовой ситуацией.

При этом еще 16 мая член палаты представителей Рик Аллен в ходе выступления в конгрессе указал, что рост цен на топливо в США связан с политикой президента Байдена и его администрации, а не с действиями российских властей, как он утверждает.

До этого, 10 мая, Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

11 марта, в день, когда цена за галлон бензина в США достигла исторического максимума в $4,33, бывший президент Дональд Трамп заявил, что страну ждет шок из-за политики действующей администрации.