Рособрнадзор сохранит ЕГЭ при переходе к национальной системе образования

В Рособрнадзоре приняли решение сохранить единый государственный экзамен (ЕГЭ) при переходе к национальной системе образования. Об этом сообщил 8 июня глава ведомства Анзор Музаев.

Как объяснили данную инициативу, это решено сделать, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи.

«В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — цитирует Музаева «РИА Новости».

По словам министра, ЕГЭ способен выявить конкретный уровень качества школьного обучения и представляет собой способ объективной проверки для достижения этого уровня. А напряжение участников ЕГЭ, как и любого другого экзамена, объяснил Музаев, связано с тем, что какие-то темы учащимися недопоняты.

«Подобное переживали и абитуриенты вузов 40–50 лет назад», — добавил глава ведомства.

6 июня в пресс-службе Рособрнадзора отчитались о проведении единого государственного экзамена по истории и физике, отметив, что он прошел без каких-либо организационно-технологических сбоев. Там также отметили, что за нарушения были удалены минимум 28 человек.

26 мая появилась шкала перевода баллов ЕГЭ за 2022 год. Ее опубликовал Рособрнадзор для помощи выпускникам в выборе направления поступления.

25 мая Музаев заявил, что отказ России от Болонской системы образования не повлияет на сдачу ЕГЭ. Он обратил внимание на то, что этот экзамен дает возможность выпускникам поступить в любой вуз страны.

О том, что российские вузы больше не принимают участия в Болонском процессе, 6 июня сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он пояснил, что Болонская группа объявила о своем решении прекратить представительство РФ и Белоруссии во всех связанных структурах еще 11 апреля.

Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году. Она включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру.