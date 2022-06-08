NYT: Киев не поставляет спецслужбам США достаточно данных о ситуации в украинской армии

Разведка США не обладает достаточными данными о количестве потерь оружия и живой силы, а также о состоянии морального духа со стороны Украины. По словам колумниста The New York Times Джулиана Барнса, Пентагон в гораздо большей степени осведомлен о состоянии Вооруженных сил России, в то время как в вопросах Киева есть «слепые зоны».

По словам журналиста, украинские власти, в том числе и президент Владимир Зеленский, делают это намеренно ради того, чтобы не было возможности узнать их слабые стороны, а также повременить с диалогом с народом, к чему неизменно приведут более искренние заявления.

«Если произойдет преднамеренный вывод войск, Зеленскому придется объяснить это каким-то образом <…> Ему придется рассказать какую-то историю украинскому народу, если они действительно решат вывести эти войска, и объяснение потерь, которые они могли бы понести, если бы остались, является логичным способом сделать это», — привел автор слова преподавателя международных отношений Стефана Биддла.

Правительство не хочет делиться той информацией, которая может указывать на ослабление морального духа и «привести к замедлению поставок оружия». Поэтому американская разведка в настоящий момент располагает намного более обширной информацией касаемо расположения российских войск и их планов, а о Киеве приходится узнавать из других источников, среди которых заявления Зеленского.

1 июня президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине. В списке вооружений числятся реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью порядка 80 км. Вашингтон ранее получил от Киева гарантию ненанесения ударов по объектам на территории России.

21 мая был подписан очередной законопроект о выделении помощи Украине на сумму около $40 млрд.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».