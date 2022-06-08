Площадь посевов в Волгоградской области превысила 3,1 млн га

В Волгоградской области под урожай 2022 года задействовали рекордные 3,176 млн га земель. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, итоги посевной кампании агрономы и чиновники подвели на заседании областного штаба по устойчивому функционированию агропромышленного комплекса (АПК).

Яровые культуры занимают 2,1 млн га, что на 18% большем, чем было в 2021 году. Еще 873 тыс. га отведено под технические культуры. В целом под урожай 2022-го засеяно больше земли, чем за все предыдущие годы.

Сейчас на полях завершается посев семян овощей. На площади, превышающей 17 тыс. га, аграрии сажают лук, морковь, кабачки, перец, томаты и другие культуры, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Параллельно с посевом идет обработка полей от вредителей. Также продолжается подкормка озимых удобрениями. На 86% подготовлены паровые поля, отведенные под озимые для урожая 2023 года.