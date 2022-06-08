Миронов пообещал помочь пострадавшему в ДТП с его машиной курьеру

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов подтвердил, что его машина 8 июня сбила курьера в центре Москвы, депутат в момент происшествия находился в автомобиле.

«Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами», — написал он в своем Telegram-канале.

Миронов добавил, что он и его водитель ждали на месте приезда скорой помощи и ГИБДД. Депутат отметил, что медики приехали «в считаные минуты» и оказали помощь пострадавшему.

«Он (пострадавший. — Ред.) госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — заключил Миронов.

Инцидент произошел на улице Сретенка. Машина наехала на велосипедиста, когда тот переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, пострадавший мог получить серьезные травмы. Прибывшая бригада медиков скорой помощи разместила его на носилки, после чего молодой человек был доставлен в больницу.

Водитель автомобиля заявил, что курьер выскочил на него.