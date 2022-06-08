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Умер чемпион Европы по вольной борьбе Андрей Шумилин

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В возрасте 52 лет скончался чемпион Европы по вольной борьбе, депутат законодательного собрания Калининградской области Андрей Шумилин. Об этом 8 июня сообщил спикер регионального парламента Андрей Кропоткин.

«Скоропостижно скончался. Сегодня умер, час назад. В Германии, где он и лечился от продолжительной болезни», — сказал политик изданию «Клопс».

Соболезнования в связи со смертью заслуженного мастера спорта выразила Федерация спортивной борьбы России.

«Федерация, борцы и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Андрея Анатольевича, Калининградской области и всему борцовскому сообществу. Глубоко скорбим вместе с вами», — сообщили в организации.

Шумилин активно выступал в 1990-е в супертяжелой весовой категории до 130 кг. Пик его карьеры пришелся на 1999 год, когда он стал чемпионом Европы и выиграл серебро чемпионата мира. До этого он завоевал по две бронзы на обоих турнирах. В 1996 году Шумилин участвовал в летних Олимпийских играх в Атланте и занял четвертое место.

После завершения карьеры Шумилин стал развивать спорт в родной Калининградской области, а затем занялся политикой. В сентябре 2021 года он был избран депутатом регионального заксобрания, входил во фракцию «Единая Россия». В областном парламенте Шумилин был председателем комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку.

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