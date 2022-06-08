Очевидцы рассказали «Известиям» про обстрел Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинскими военными.

«Всё было нормально, потом резко начались прилеты по дворам, и один из снарядов упал по левую сторону от машины. Попало в прицеп, после чего прицеп загорелся, я успел выскочить из машины. Понял, что прицеп горит, расцепился, чтобы что-то спасти из имущества», — рассказал очевидец.

Другая местная жительница показала последствия обстрела со стороны Украины. Снаряд прилетел в ее дом, проделав дыру в полу. Как рассказала женщина, обстрел был произведен из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», осколок снаряда был найден в доме.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела Макеевки женщина погибла, еще один мужчина получил ранение.

2 июня украинские войска выпустили по Макеевке 20 снарядов калибром 155 мм. За день до этого при обстреле украинскими радикалами Макеевки погибла пятилетняя девочка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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