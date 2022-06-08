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В Роспотребнадзоре назвали регионы с превышенной нормой природного облучения

Специалист Роспотребнадзора Кормановская сообщила, где в России превышена норма природного облучения
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Фото: ТАСС/Вова Жабриков
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Наиболее высокие уровни природной радиации наблюдаются в регионах, стоящих на породах, содержащих уран и радий. Об этом 8 июня сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории дозиметрии природных источников «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора Татьяна Кормановская.

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«Например, Карелия — «гранитная республика», отдельные районы Ленинградской области, например, Выборгский район. Там часто выявляются скважины с повышенным содержанием природных радионуклидов», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Также эксперт обозначила Республику Алтай, так как там высокое природное содержание радона в почве.

«Город Балей в Забайкальском крае стоит на тектоническом разломе, там проводится добыча моноцитового песка. В зданиях Балея высокое содержание радона, и даже есть программа переселения целого города. Часть города уже отселили», — добавила Кормановская.

Кроме того, в минувшем году в Магаданской и Челябинской областях были выявлены источники с превышением по радону, добавила эксперт.

«Около 10 лет назад была проблема в Тверской области, но не столько с самой водой, сколько с фильтрами, через которые вода проходила: поскольку вовремя не проводили замену фильтрационного материала, он накопил много радионуклидов», — сообщила она.

19 мая стало известно, что российские ученые для очистки сточных вод атомных электростанций и предприятий по производству и обогащению ядерной руды от тяжелых металлов и радиоактивных веществ предложили использовать живые бактерии.

Бактерии могут синтезировать полисахарид леван, который адсорбирует высокотоксичные металлы и радиовещества. А их использование поможет также сократить расходы на гидрогели на основе полисахаридов, которые сейчас специально синтезируются для очистки таких предприятий, что является очень дорогостоящим процессом.

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